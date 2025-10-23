Зустріч Путіна й Трампа все ще можлива, але є умова, – Білий дім

У Білому домі не заперечують, що зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна все ще можлива. Однак американський лідер хоче, щоб такі переговори мали результати.

Про це пише 24 Канал із посиланням на пресконференцію речниці Білого дому Керолайн Левітт.

Дивіться також Кремль назвав контроль над усім Донбасом умовою "мирної угоди" з Україною, – Reuters

Чи можлива зустріч Трампа та Путіна?

Дональд Трамп продовжує докладати зусиль для припинення війни в Україні. Він хоче, аби наступна зустріч із російським диктатором мала результати. Раніше Трамп говорив, що має "хороші розмови" з Путіним, однак всі вони не призвели до конкретних рішень.

Тому тепер американський лідер хоче від Володимира Путіна не просто розмов. Американська сторона сподівається на наступну зустріч, яка призведе до відчутного позитивного результату – вирішення конфлікту.

Президент надзвичайно мотивований успіхом своєї мирної угоди на Близькому Сході. І він хоче, щоб ця війна (в Україні, – 24 Канал) закінчилася. Він говорить про це вже дев'ять місяців, перебуваючи на посаді,

– сказала Керолайн Левітт.

Чому США та Росія скасовують зустріч?

Політолог Ігор Чаленко зазначив в ефірі 24 Каналу, що, на думку Трампа, зустріч зараз не має сенсу. Адже під час телефонної розмови президентів стало зрозуміло, позиція Росії не змінюється. Так само небажання країни-агресорки завершувати війну було помітне після вересневої зустрічі Рубіо та Лаврова на Генасамблеї ООН.

Що відомо про організацію зустрічі Трампа та Путіна?