15 августа состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. После трехчасовых переговоров политики вышли к журналистам. Президент США признал, что соглашения нет, но был "достигнут значительный прогресс".

Ранее, перед саммитом, Дональд Трамп заявлял, что Россия столкнется с "очень серьёзными последствиями", если она не согласится прекратить войну против Украины после его встречи с Путиным, передает 24 Канал.

Смотрите также "Приятно Вас видеть живым": Путин рассказал о своих первых словах Трампу на Аляске

Введёт ли Трамп новые санкции против России?

После переговоров с российским диктатором президент США дал интервью Шону Хеннити с Fox News. Политик дал понять, что он в очередной раз отложит введение дополнительных санкций против России.

Учитывая то, что произошло сегодня, я думаю, что сейчас мне не нужно об этом (санкции против России – 24 Канал) думать,

– сказал Трамп.

Он предположил, что будет рассматривать вопрос наложения новых ограничений против страны-агрессора через две или три недели. "Но сейчас нам не нужно об этом думать", – повторил политик.

Напомним, что после последнего телефонного разговора с Путиным Трамп поставил ему ультиматум. Он угрожал ввести санкции, если от России не будет никаких шагов в урегулировании войны в Украине. Однако, согласившись на личную встречу с президентом США, глава Кремля отложил санкции, которые должны были бы быть внедрены уже 8 августа.

К слову, по дороге в Аляску Дональд Трамп заявил, что расстроится, если его переговоры с Путиным не закончатся быстрым прекращением огня.

СМИ предполагали, что в случае отказа России от прекращения огня, США будут рассматривать введение санкций против двух её нефтяных гигантов.