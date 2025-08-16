15 серпня відбулася зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці. Після тригодинних переговорів політики вийшли до журналістів. Президент США визнав, що угоди немає, але було "досягнуто значного прогресу".

Раніше, перед самітом, Дональд Трамп заявляв, що Росія зіткнеться з "дуже серйозними наслідками", якщо вона не погодиться припинити війну проти України після його зустрічі з Путіним, передає 24 Канал.

Чи запровадить Трамп нові санкції проти Росії?

Після переговорів із російським диктатором президент США дав інтерв'ю Шону Хенніті з Fox News. Політик дав зрозуміти, що він вкотре відкладе запровадження додаткових санкцій проти Росії.

З огляду на те, що сталося сьогодні, я думаю, що зараз мені не потрібно про це (санкції проти Росії – 24 Канал) думати,

– сказав Трамп.

Він припустив, що розглядатиме питання накладання нових обмежень проти країни-агресора через два або три тижні. "Але зараз нам не потрібно про це думати", – повторив політик.

Нагадаємо, що після останньої телефонної розмови із Путіним Трамп поставив йому ультиматум. Він погрожував ввести санкції, якщо від Росії не буде жодних кроків у врегулюванні війни в Україні. Однак, погодившись на особисту зустріч із президентом США, очільник Кремля відклав санкції, які мали б бути впроваджені вже 8 серпня.

До слова, по дорозі до Аляски Дональд Трамп заявив, що засмутиться, якщо його перемовини з Путіним не закінчаться швидким припиненням вогню.

ЗМІ припускали, що у разі відмови Росії від припинення вогню, США розглядатимуть запровадження санкцій проти двох її нафтових гігантів.