Уже в мае: Трамп ответил, когда планирует встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Встреча политиков может состояться уже в мае.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Когда Трамп может встретиться с Путиным

Американский лидер предположил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным вскоре после своей поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Это турне запланировано на 13 – 16 мая, а значит в это время Трамп может встретиться с главой Кремля.

Журналисты поинтересовались, может ли Трамп встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. Президент США заявил, что "вероятно, нет", однако одного утвердительного ответа не дал.

Это возможно, но, вероятнее всего, нет. Я думаю, что мы встретимся с ним вскоре после этого,

– сказал Трамп о возможной встрече с Путиным.

В СМИ добавили, что визиты в страны Ближнего Востока станут второй зарубежной поездкой Дональда Трампа. Первая состоится в Рим – на похороны Папы Римского Франциска.

Ранее в СМИ распространяли слухи, что Трамп якобы может приехать в Москву на 9 мая. Однако в Кремле заявили, что о визите такого уровня речь не идет.