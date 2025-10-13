Дональд Трамп отправил Стива Уиткоффа на встречу с Владимиром Путиным, хотя тот не имел представления о России или диктатора. Встреча неожиданно затянулась на пять часов.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Смотрите также Прорыв в отношениях: как будет действовать Трамп после телефонных разговоров с Зеленским

Что сказал Трамп о встрече Виткоффа и Путина?

Президент США Дональд Трамп вспомнил, как в августе 2025 года отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа на встречу с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, он ожидал, что переговоры продлятся не более 15 – 20 минут.

Однако встреча растянулась на несколько часов. Американский президент был удивлен и поинтересовался у Виткоффа, почему разговор был таким долгим. Тот ответил, что с президентом России говорили "об интересных вещах".

Уиткофф не очень хорошо знал политику. Его встреча с Путиным длилась 5 часов. Я сказал: "О чем, черт возьми, вы говорили 5 часов?",

– возмутился Трамп.

Лидер Соединенных Штатов также уточнил, что Уиткофф "не имел представления ни о России, ни о Путине".

Какие результаты встречи в Москве?