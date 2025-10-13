Дональд Трамп відправив Стіва Віткоффа на зустріч із Володимиром Путіним, хоча той не мав уявлення про Росію чи диктатора. Зустріч несподівано затягнулася на п'ять годин.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що сказав Трамп про зустріч Віткоффа і Путіна?

Президент США Дональд Трамп пригадав, як у серпні 2025 року відправив свого спецпосланника Стіва Віткоффа на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. За словами Трампа, він очікував, що переговори триватимуть не більше 15 – 20 хвилин.

Однак зустріч розтягнулася на кілька годин. Американський президент був здивований і поцікавився у Віткоффа, чому розмова була такою довгою. Той відповів, що з президентом Росії говорили "про цікаві речі".

Віткофф не дуже добре знав політику. Його зустріч із Путіним тривала 5 годин. Я сказав: "Про що, чорт забирай, ви говорили 5 годин?",

– обурився Трамп.

Лідер Сполучених Штатів також уточнив, що Віткофф "не мав уявлення ні про Росію, ні про Путіна".

Які результати зустрічі у Москві?