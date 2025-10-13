Укр Рус
Геополітика Америка Він поняття не мав ні про Росію, ні про Путіна, – Трамп про те, як відправив Віткоффа у Москву
13 жовтня, 15:17
2

Він поняття не мав ні про Росію, ні про Путіна, – Трамп про те, як відправив Віткоффа у Москву

Дарія Черниш
Основні тези
  • Дональд Трамп у серпні відправив Стіва Віткоффа на зустріч із Володимиром Путіним, попри те, що Віткофф "не знав нічого про Росію чи політику".
  • Зустріч тривала п'ять годин, що здивувало Трампа, адже він очікував, що переговори займуть до 20 хвилин.

Дональд Трамп відправив Стіва Віткоффа на зустріч із Володимиром Путіним, хоча той не мав уявлення про Росію чи диктатора. Зустріч несподівано затягнулася на п'ять годин.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Дивіться також Прорив у відносинах: як буде діяти Трамп після телефонних розмов із Зеленським 

Що сказав Трамп про зустріч Віткоффа і Путіна?

Президент США Дональд Трамп пригадав, як у серпні 2025 року відправив свого спецпосланника Стіва Віткоффа на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. За словами Трампа, він очікував, що переговори триватимуть не більше 15 – 20 хвилин.

Однак зустріч розтягнулася на кілька годин. Американський президент був здивований і поцікавився у Віткоффа, чому розмова була такою довгою. Той відповів, що з президентом Росії говорили "про цікаві речі".

Віткофф не дуже добре знав політику. Його зустріч із Путіним тривала 5 годин. Я сказав: "Про що, чорт забирай, ви говорили 5 годин?",
– обурився Трамп.

Лідер Сполучених Штатів також уточнив, що Віткофф "не мав уявлення ні про Росію, ні про Путіна".

Які результати зустрічі у Москві?