Він поняття не мав ні про Росію, ні про Путіна, – Трамп про те, як відправив Віткоффа у Москву
- Дональд Трамп у серпні відправив Стіва Віткоффа на зустріч із Володимиром Путіним, попри те, що Віткофф "не знав нічого про Росію чи політику".
- Зустріч тривала п'ять годин, що здивувало Трампа, адже він очікував, що переговори займуть до 20 хвилин.
Дональд Трамп відправив Стіва Віткоффа на зустріч із Володимиром Путіним, хоча той не мав уявлення про Росію чи диктатора. Зустріч несподівано затягнулася на п'ять годин.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Що сказав Трамп про зустріч Віткоффа і Путіна?
Президент США Дональд Трамп пригадав, як у серпні 2025 року відправив свого спецпосланника Стіва Віткоффа на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. За словами Трампа, він очікував, що переговори триватимуть не більше 15 – 20 хвилин.
Однак зустріч розтягнулася на кілька годин. Американський президент був здивований і поцікавився у Віткоффа, чому розмова була такою довгою. Той відповів, що з президентом Росії говорили "про цікаві речі".
Віткофф не дуже добре знав політику. Його зустріч із Путіним тривала 5 годин. Я сказав: "Про що, чорт забирай, ви говорили 5 годин?",
– обурився Трамп.
Лідер Сполучених Штатів також уточнив, що Віткофф "не мав уявлення ні про Росію, ні про Путіна".
Які результати зустрічі у Москві?
Спецпредставник США у справах Близького Сходу 6 серпня провів зустріч із диктатором Путіним у Кремлі. Це був уже п'ятий його візит до Росії з початку 2025 року. У Москві назвали візит "важливими та корисними".
Під час зустрічі Віткофф передав суперечливі відомості про позицію Кремля щодо виведення військ із Запорізької та Херсонської областей, чим викликав невдоволення частини чиновників США.
Політолог Максим Несвітайлов в етері 24 Каналу повідомив, що конкретних результатів переговорів немає.