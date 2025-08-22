Дональд Трамп заявил, что не хотел бы участвовать во встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. Президент США объяснил, от чего будет зависеть его присутствие.

Оценивая вероятность встречи Путина и Зеленского, Дональд Трамп сказал, что, мол, посмотрим, смогут ли они сотрудничать, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Смотрите также Зеленский назвал страну, которая желает защищать Украину на море

Что сказал Трамп о встречах Зеленского и Путина?

Американский лидер сравнил российского и украинского президентов с маслом и уксусом, заметив, что они "не очень хорошо ладят по очевидным причинам".

Но посмотрим. И тогда увидим, придется ли мне быть там (на встрече Зеленского и Путина – 24 Канал). Мне бы не хотелось,

– сказал Трамп.

Справка: Масло и уксус, естественно не смешиваются в однородную смесь – это основа того, почему Трамп использовал такую ​​метафору. Президент США имел в виду, что у Зеленского и Путина противоположные интересы. В украинском языке этому выражению соответствует сравнение "как лед и пламя".

Что известно о возможной встрече Путина и Зеленского?