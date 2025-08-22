"Они – как лед и пламя": Трамп сделал новое заявление о встрече Зеленского и Путина
- Дональд Трамп заявил, что не хотел бы участвовать во встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, сравнив их с "маслом и уксусом".
- Президент США отметил, что его присутствие на саммите Зеленского и Путина будет зависеть от того, удастся ли украинцу и россиянину сотрудничать.
Дональд Трамп заявил, что не хотел бы участвовать во встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. Президент США объяснил, от чего будет зависеть его присутствие.
Оценивая вероятность встречи Путина и Зеленского, Дональд Трамп сказал, что, мол, посмотрим, смогут ли они сотрудничать, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Что сказал Трамп о встречах Зеленского и Путина?
Американский лидер сравнил российского и украинского президентов с маслом и уксусом, заметив, что они "не очень хорошо ладят по очевидным причинам".
Но посмотрим. И тогда увидим, придется ли мне быть там (на встрече Зеленского и Путина – 24 Канал). Мне бы не хотелось,
– сказал Трамп.
Справка: Масло и уксус, естественно не смешиваются в однородную смесь – это основа того, почему Трамп использовал такую метафору. Президент США имел в виду, что у Зеленского и Путина противоположные интересы. В украинском языке этому выражению соответствует сравнение "как лед и пламя".
Что известно о возможной встрече Путина и Зеленского?
- 18 августа в разговоре с Дональдом Трампом Путин якобы сказал, что готов к двусторонней встрече с Владимиром Зеленским. После нее уже мог бы состояться трехсторонний саммит с участием президента США.
- В Белом доме даже уточнили, что диктатор обещал встретиться с украинским лидером.
- В свою очередь Зеленский заявил, что готов ко встрече с Путиным без каких-либо предварительных условий.
- В США объявили, что приступили к подготовке к саммиту лидеров Украины и России.
- Между тем глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что встреча не запланирована – ведь "повестка дня совсем не готова".