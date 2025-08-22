"Вони – наче олія і оцет": Трамп зробив нову заяву про зустріч Зеленського і Путіна
- Дональд Трамп заявив, що не хотів би брати участь у зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна, порівнявши їх із "олією і оцтом".
- Президент США зазначив, що його присутність на саміті Зеленського і Путіна залежатиме від того, чи вдасться українцю і росіянину співпрацювати.
Дональд Трамп заявив, що не хотів би брати участь у зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Президент США пояснив, від чого залежатиме його присутність.
Оцінюючи ймовірність зустрічі Путіна і Зеленського, Дональд Трамп сказав, що, мовляв, подивимося, чи зможуть вони співпрацювати, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.
Дивіться також Зеленський назвав країну, яка бажає захищати Україну на морі
Що сказав Трамп про зустрічі Зеленського і Путіна?
Американський лідер порівняв російського та українського президентів з олією і оцтом, зауваживши, що вони "не дуже добре ладнають з очевидних причин".
Але подивимося. І тоді побачимо, чи доведеться мені бути там (на зустрічі Зеленського і Путіна – 24 Канал). Мені б не хотілось,
– сказав Трамп.
Довідка: Олія і оцет природно не змішуються в однорідну суміш – це основа того, чому Трамп використав таку метафору. Президент США мав на увазі, що Зеленський і Путін мають протилежні інтереси.
Що відомо про можливу зустріч Путіна і Зеленського?
- 18 серпня у розмові з Дональдом Трампом Путін нібито сказав, що готовий до двосторонньої зустрічі із Володимиром Зеленським. Після неї вже міг би відбутися тристоронній саміт за участі президента США.
- У Білому домі навіть уточнили, що диктатор дав обіцянку зустрітися із українським лідером.
- Своєю чергою Зеленський заявив, що готовий до зустрічі із Путіним без будь-яких попередніх умов.
- У США оголосили, що розпочали підготовку до саміту лідерів України та Росії.
- Тим часом очільник МЗС Росії Сергій Лавров наголосив, що зустріч не запланована – адже "порядок денний зовсім не готовий".