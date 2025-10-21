Рубио и Лавров не планируют встречаться в ближайшее время, – Белый дом

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров не планируют проводить личную встречу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Почему встреча Рубио и Лаврова не состоится?

Собеседник издания рассказал, что президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин не планируют встречаться "в ближайшее время".

Чиновник также добавил, что госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров не планируют личной встречи, хотя их телефонный разговор в понедельник, 20 октября, был "продуктивным".

Известно, что во время разговора Рубио и Лавров обсудили дальнейшие шаги после недавней беседы своих президентов.

Интересно! Сначала сообщалось, что американский госсекретарь планирует встретиться с российским министром уже в четверг, 23 октября. Однако впоследствии в CNN сообщили, что переговоры чиновников якобы отложили – из-за жесткой позиции страны-агрессора.

Что известно о переговорах в Будапеште?