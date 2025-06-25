Говорили и об Украине: Трамп встретился с Эрдоганом на саммите НАТО в Гааге

Американский лидер Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган встретились на полях саммита НАТО в Гааге. Политики обсудили региональные и глобальные вопросы, а также двусторонние отношения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на информационное агентство "Анадолу".

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Трамп и Эрдоган встретились на саммите НАТО

Стороны обсудили прекращение огня между Израилем и Ираном, а также другие региональные и глобальные проблемы.

Как сообщает издание, Эрдоган приветствовал прекращение огня между Израилем и Ираном, "достигнутое благодаря усилиям президента США".

Турецкий лидер призвал к прочному миру, прекращению кризиса в Газе и диалогу по Украине.

Кроме этого, Эрдоган также отметил большой потенциал сотрудничества его страны с США в сфере энергетики, инвестиций и обороны. Также оба политика отметили важность укрепления сдерживающего потенциала НАТО.

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Напомним, Дональд Трамп заявлял, что, вероятнее, встретится с Зеленским на саммите НАТО.

Сам Владимир Зеленский в интервью для Sky News говорил, что команды обеих сторон работают над их с Трампом встречей, проговаривают время.