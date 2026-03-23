Трамп хочет пригласить Лукашенко в Белый дом, – FT
- США рассматривают возможность приглашения Александра Лукашенко на встречу с Дональдом Трампом для дипломатического потепления.
- Приглашение может включать обсуждение дальнейшего освобождения политзаключенных в обмен на ослабление санкций против Беларуси.
США рассматривают возможность приглашения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на встречу с Дональдом Трампом в Белом доме или в его резиденции в Мар-а-Лаго. Целью – дипломатическое потепление.
Это подтвердил специальный посланник Трампа в Беларуси Джон Коул в интервью Financial Times.
Что происходит между США и Беларусью?
Внутренние обсуждения по приглашению Лукашенко на встречу с Трампом продолжаются "в течение месяцев", но еще ничего не определено окончательно.
Нам еще много работы, чтобы достичь цели, но я думаю, что мы ее достигнем,
– сказал Коул.
Сам Лукашенко в пятницу, 20 марта, заявил, что Трамп пригласил его в Мар-а-Лаго, чтобы обсудить "большую сделку".
С момента возвращения Трампа в Белый дом США стремятся возобновить сотрудничество с Лукашенко, добиваясь освобождения сотен белорусских политзаключенных в обмен на ослабление санкций.
Напомним, что недавно в Беларуси было освобождено 250 политических заключенных. Среди них – граждане США и других стран. В обмен на это США согласились отменить дальнейшие санкции с белорусского финансового сектора, в частности Министерства финансов и Белорусского банка развития, а также трех калийных компаний.
Приглашение на встречу с Трампом в США было бы благом для Лукашенко, который был под строгими санкциями Запада после жестокого разгона протестующих в 2020 году. Он был еще больше изолирован после того, как позволил использовать Беларусь как плацдарм для полномасштабного вторжения России в Украину,
– отметили в FT.
Коул отметил изданию, что ослабление санкций зависит от "улучшения поведения" и выполнения Лукашенко своего обещания немедленно прекратить все политически мотивированные аресты.
Посланник США выразил надежду на освобождение остальных политических заключенных до конца 2026 года.
"Я знаю, кто такой Лукашенко. Но у нас очень хорошие отношения. Мы доверяем друг другу... Это Трамп, это внешняя политика в стиле Трампа, где вы знакомитесь с кем-то", – добавил Коул.
Беларусь и США: последние новости
Лукашенко ведет подлую игру с США: с одной стороны он будто освобождает политзаключенных, а с другой стороны заставляет американцев снимать санкции с Беларуси. Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко сказал 24 каналу, что Джон Коул может иметь задание от Трампа подыгрывать белорусскому диктатору. По такому принципу Белый дом ведет себя и с другими негодяями в мире.
Сам Лукашенко во время переговоров с американской делегацией относительно визита в США назвал себя большим сторонником Трампа.
Тем временем Беларусь готовит мигрантов к борьбе с европейскими пограничниками. Литва сообщила, что Минск осуществляет их боевую подготовку в спецлагерях, а затем перебрасывает через границы ЕС в Польшу и страны Балтии.