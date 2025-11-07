"Великий лидер" и "могущественный человек": Трамп публично расхваливал Орбана во всеуслышание

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Американский лидер отметил, что за время управления Орбана Венгрия не испытала таких серьезных проблем, как в других странах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

К теме "Есть два вопроса": Орбан говорит, что Путин и Трамп могут встретиться в Будапеште уже через несколько дней

Что сказал Трамп о Викторе Орбане во время встречи 7 ноября?

Дональд Трамп довольно одобрительно отзывается о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. Президент добавил, что лидер венгерского правительства может поспособствовать шансу его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Также, по словам Трампа, Орбан является хорошим лидером.

Он очень влиятельный человек, его любят. У него нет преступности, нет проблем, как в некоторых странах. У него, видимо, есть несколько проблем, о которых я не знаю, возможно, о которых я не хочу знать,

– сказал президент США.

Дональд Трамп считает, что Орбан имеет хорошие связи с Путиным и "очень хорошо его знает".

Издание Sky News отметило, что венгерский премьер в свою очередь отметил "огромные положительные для европейского континента" усилия Трампа.

"Но в то же время мы не едины, потому что Брюссель и европейцы имеют разный подход к войне. Поэтому единственным правительством, который выступает за мир, является правительство Соединенных Штатов и маленькая Венгрия в Европе", – сказал Орбан.

Отметим, что когда журналисты спросили Дональда Трампа о его встрече с Путиным в Будапеште, он ответил, что "шанс есть всегда". Как сообщалось ранее, прошлом месяце Трамп и Путин имели телефонный разговор. После него появились предварительные договоренности относительно саммита в Венгрии. Однако США его отменили, вероятно, из-за сомнений относительно достижения мирного соглашения.

Может ли Орбан каким-то образом влиять на решение Трампа?

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что Виктор Орбан не имеет реальных рычагов влияния на Дональда Трампа. Венгерский премьер, вероятно, хотел бы иметь поддержку Трампа, чтобы получить особые условия для закупки российских энергоносителей. По мнению Рейтеровича, если американский лидер пойдет на уступки Виктору Орбану, то это будет риск и "опасный прецедент в отношениях США с Европой".

Встреча Орбана и Трампа: что известно?