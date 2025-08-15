Спецслужбы Трампа и Путина не доверяют друг другу, – CNN
Саммит Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске привлек внимание всего мира. Американские и российские службы безопасности координируют действия для обеспечения защиты обоих лидеров, но с этим возникли определенные проблемы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Как спецслужбы будут защищать Трампа и Путина на Аляске?
Во время переговоров президенты будут окружены многоуровневым кольцом охраны. Федеральные агенты и военные, которые специализируются на обеспечении безопасности чиновников, уже прибыли в Анкоридж для участия в срочно организованном мероприятии.
Формально за безопасность встречи отвечает Секретная служба США, однако она активно взаимодействует с личной охраной Путина. По данным онлайн-мониторинга, этим утром с базы взлетел разведывательный самолет Boeing E-3C с радиолокационным куполом, способен выявлять потенциальные угрозы, включая авиационные и ракетные атаки. параллельно разворачивается менее публичная операция – противодействие шпионажу.
Между спецслужбами нет никакого доверия,
– сказал один из чиновников, который участвовал в обеспечении безопасности на прошлых подобных встречах.
Российская делегация, вероятно, привезет "одноразовые" телефоны и ноутбуки, которые утилизируют после использования, во избежание возможного прослушивания. Путин, как бывший сотрудник КГБ, в таких вопросах в инструкциях не нуждается.
Во время перелета на Аляску Трамп очертил главную тему переговоров – завершение войны в Украине. По словам президента США, его цель – остановить кровопролитие и спасти тысячи жизней.