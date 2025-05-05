У Путина прокомментировали возможность встречи с Трампом уже в мае

После вступления в должность Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерениях встретиться с Владимиром Путиным. Однако пока в графике президента России переговоров не запланировано.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова для российских СМИ.

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Что в Кремле говорят о встрече Путина и Трампа

Дмитрий Песков говорит, что сейчас в графике президента России на середину мая нет поездки на Ближний Восток. Именно это место фигурировало как потенциальное место встречи Путина и Трампа.

По словам Пескова, такая встреча во многом необходима, но должна быть подготовлена соответствующим образом.

Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были начаты и сейчас продолжаются. Однако пока конкретики по этому поводу нет,

– сказал он.

Заметим, что с момента вступления в должность Дональд Трамп не имел встречи с Путиным, однако провел уже две с украинским президентом. Первая – в Овальном кабинете, – закончилась для Украины не удачно, однако беседа на похоронах Папы Римского Франциска стала "моментом утешения".

После этого разговора Дональд Трамп в своей соцсети опубликовал сообщение, в котором заявил, что у Путина не было никаких причин для того, чтобы стрелять ракетами по гражданским районам украинских городов и сел в течение нескольких последних дней. Он отмечает, что такие действия главы Кремля заставляют его думать, что возможно тот не стремится завершить войну.