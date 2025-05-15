В Белом доме заявили о неизбежной встрече Трампа с Путиным

В США заговорили о возможной личной встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным для прекращения войны в Украине. В Белом доме заявили, что переговоры – вопрос времени, и такая встреча неизбежна.

Об этом рассказывает Politico со ссылкой на заместителя помощника президента США Себастьяна Горку, передает 24 Канал. В Белом доме назвали встречу "неизбежной", однако точные даты не разглашают.

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Трамп и Путин встретятся уже скоро

В Вашингтоне считают, что президент США Дональд Трамп встретится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в ближайшее время – такая встреча имеет целью остановить кровопролитие в Украине.

Соглашения зависят от времени. Когда наступит время, тогда президент будет в комнате с Путиным,

– сказал Горка.

Он добавил, что такой момент является "неизбежным", хотя и не стал уточнять конкретных сроков.

Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио в Анталии заявил, что обсуждение даты возможных переговоров между Трампом и Путиным состоится после завершения ближневосточного турне американского лидера.

Мы должны решить, как это воплотить. Поэтому, вероятно, подождем, пока президент завершит свою поездку, поскольку он все еще находится за границей,

– объяснил Рубио.

В Госдепе подчеркивают, что США внимательно следить за событиями, которые могут состояться уже завтра – имеется в виду очередной раунд переговоров между представителями Украины и России в Турции.