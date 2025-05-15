Про це розповідає Politico з посиланням на заступника помічника президента США Себастьяна Горку, передає 24 Канал. У Білому домі назвали зустріч "неминучою", однак точні дати не розголошують.

Читайте також Позиція Трампа – тиснути на 2 сторони, однак Україна постраждала більше, – Зеленський

Трамп і Путін зустрінуться вже скоро

У Вашингтоні вважають, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з кремлівським диктатором Владіміром Путіним найближчим часом – така зустріч має на меті зупинити кровопролиття в Україні.

Угоди залежать від часу. Коли настане час, тоді президент буде в кімнаті з Путіним,

– сказав Горка.

Він додав, що такий момент є "неминучим", хоча і не став уточнювати конкретних термінів.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо в Анталії заявив, що обговорення дати можливих переговорів між Трампом і Путіним відбудеться після завершення близькосхідного турне американського лідера.

Ми повинні вирішити, як це втілити. Тому, ймовірно, почекаємо, поки президент завершить свою поїздку, оскільки він усе ще перебуває за кордоном,

– пояснив Рубіо.

У Держдепі підкреслюють, що США уважно стежитимуть за подіями, які можуть відбутись уже завтра – мається на увазі черговий раунд переговорів між представниками України та Росії в Туреччині.