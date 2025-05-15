Про це розповідає Politico з посиланням на заступника помічника президента США Себастьяна Горку, передає 24 Канал. У Білому домі назвали зустріч "неминучою", однак точні дати не розголошують.

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Трамп і Путін зустрінуться вже скоро

У Вашингтоні вважають, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з кремлівським диктатором Владіміром Путіним найближчим часом – така зустріч має на меті зупинити кровопролиття в Україні.

Угоди залежать від часу. Коли настане час, тоді президент буде в кімнаті з Путіним,
– сказав Горка.

Він додав, що такий момент є "неминучим", хоча і не став уточнювати конкретних термінів.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо в Анталії заявив, що обговорення дати можливих переговорів між Трампом і Путіним відбудеться після завершення близькосхідного турне американського лідера.

Ми повинні вирішити, як це втілити. Тому, ймовірно, почекаємо, поки президент завершить свою поїздку, оскільки він усе ще перебуває за кордоном,
пояснив Рубіо.

У Держдепі підкреслюють, що США уважно стежитимуть за подіями, які можуть відбутись уже завтра – мається на увазі черговий раунд переговорів між представниками України та Росії в Туреччині.