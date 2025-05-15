Об этом рассказывает Politico со ссылкой на заместителя помощника президента США Себастьяна Горку, передает 24 Канал. В Белом доме назвали встречу "неизбежной", однако точные даты не разглашают.

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Трамп и Путин встретятся уже скоро

В Вашингтоне считают, что президент США Дональд Трамп встретится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в ближайшее время – такая встреча имеет целью остановить кровопролитие в Украине.

Соглашения зависят от времени. Когда наступит время, тогда президент будет в комнате с Путиным,
– сказал Горка.

Он добавил, что такой момент является "неизбежным", хотя и не стал уточнять конкретных сроков.

Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио в Анталии заявил, что обсуждение даты возможных переговоров между Трампом и Путиным состоится после завершения ближневосточного турне американского лидера.

Мы должны решить, как это воплотить. Поэтому, вероятно, подождем, пока президент завершит свою поездку, поскольку он все еще находится за границей,
объяснил Рубио.

В Госдепе подчеркивают, что США внимательно следить за событиями, которые могут состояться уже завтра – имеется в виду очередной раунд переговоров между представителями Украины и России в Турции.