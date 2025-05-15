Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского в Анкаре в четверг, 15 мая.

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Что сказал Зеленский о давлении Трампа на Украину

Владимир Зеленский отметил, что Украина ожидает от США санкционных шагов, если Россия не будет двигаться к окончанию войны.

Все, что вы можете – это усиливать давление на агрессора. По-разному, усиливая оружием, защитой, гарантиями безопасности Украину. Давить на ту сторону, которая не хочет окончания войны,

– объяснил украинский лидер.

Глава государства подчеркнул, что позиция Дональда Трампа от начала его второй каденции как президента США была – давить в обе стороны. Но, по мнению Зеленского, США на Украину давили больше.

"Я считаю, что на нас давили больше. Но это не значит, что мы агрессор. Шаг за шагом мы подтверждали это (готовность к миру – 24 Канал), соглашаясь на много разных компромиссов, потому что то, что сейчас все говорят и рассматривают полное прекращение огня как важный шаг для Украины, это также был компромисс. Без каких-либо условий. У нас много условий в отношении агрессора", – отметил Владимир Зеленский.

Украинский лидер подчеркивал, что наше государство сделало много различных дипломатических шагов и шло навстречу какому-то формату, который мог бы приблизить всех к окончанию войны. Но, как отметил Зеленский, это не может происходить односторонне.

Также президент Украины подчеркнул, что давление не может быть в одну сторону. Поэтому он стремится, чтобы была демонстрация давления на Россию и Путина, как минимум в виде санкций от Европы, США и других стран мира.