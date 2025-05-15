Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського в Анкарі в четвер, 15 травня.

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Що сказав Зеленський про тиск Трампа на Україну

Володимир Зеленський наголосив, що Україна очікує від США санкційних кроків, якщо Росія не буде рухатись до закінчення війни.

Все, що ви можете – це посилювати тиск на агресора. По-різному, посилюючи зброєю, захистом, гарантіями безпеки Україну. Тиснути на ту сторону, яка не хоче закінчення війни,

– пояснив український лідер.

Глава держави підкреслив, що позиція Дональда Трампа від початку його другої каденції як президента США була – тиснути в обидва боки. Але, на думку Зеленського, США на Україну тиснули більше.

"Я вважаю, що на нас тиснули більше.. Але це не значить, що ми агресор. Крок за кроком ми підтверджували це (готовність до миру – 24 Канал), погоджуючись на багато різних компромісів, тому що те, що зараз всі говорять і розглядають повне припинення вогню як важливий крок для України, це також був компроміс. Без будь-яких умов. У нас багато умов щодо агресора", – зазначив Володимир Зеленський.

Український лідер наголошував, що наша держава зробила багато різних дипломатичних кроків та йшла назустріч якомусь формату, який міг би наблизити всіх до закінчення війни. Але, як зауважив Зеленський, це не може відбуватися односторонньо.

Також президент України підкреслив, що тиск не може бути в один бік. Тому він прагне, щоб була демонстрація тиску на Росію та Путіна, як мінімум у вигляді санкцій від Європи, США та інших країн світу.