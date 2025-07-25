Эрдоган хочет встречи Трампа и Путина в Стамбуле: запланированы переговоры по телефону
- Реджеп Эрдоган планирует позвонить Дональду Трампу и Владимиру Путину на этой неделе.
- Президент Турции планирует обсуждение возможной встречи трех президентов в Стамбуле.
Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует позвонить американскому и российскому президентам Дональду Трампу и Владимиру Путину.
По предварительной информации, соответствующие контакты могут состояться уже в течение этой недели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Anadolu Agency.
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Что планирует Эрдоган?
Реджеп Эрдоган заявил, что на этой неделе может поговорить с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы обсудить возможность проведения встречи президентов относительно войны в Украине в Стамбуле.
На этой неделе, проводя переговоры с Путиным и Трампом, хотим понять, сможем ли собрать этих лидеров вместе в Стамбуле,
– говорит турецкий президент.
Напомним, что еще недавно, перед переговорами в Стамбуле, Эрдоган уже говорил с Путиным. Тогда во время телефонного разговора они обсудили двусторонние отношения, войну в Украине и ситуацию в Сирии.
К слову, в среду, 23 июля, в Турции прошел третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Украинскую делегацию возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров, а российскую – помощник диктатора Мединский.