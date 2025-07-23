Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса Президента. Андрей Ермак отметил, что это был конструктивный разговор.

Смотрите также Готова ли Россия говорить о встрече Путина и Зеленского: ответ Кремля

Что известно о встрече украинской делегации с Эрдоганом?

Ермак рассказал, что перед встречей в Стамбуле украинской делегации, которую возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров, они прибыли в Анкару и провели встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Руководитель ОП рассказал, что они передали приветствие и слова благодарности от Владимира Зеленского.

Поблагодарили Турцию и президента Эрдогана за последовательную политическую поддержку и поддержку в безопасности Украины на протяжении всей войны с Россией. Скоординировали позиции перед встречей в Стамбуле, которую проведет сегодня украинская делегация с российской стороной,

– написал Ермак.

Глава ОП выразил благодарность Турции за то, что они готовы предоставлять переговорную площадку и способствовать дипломатическим усилиям, направленным на достижение справедливого и длительного мира для Украины.

Мы говорили о ситуации с безопасностью, вызовы региональной стабильности, а также перспективы дальнейшего оборонного сотрудничества между нашими государствами. Благодарны Турции и турецкому народу за последовательную позицию,

– сообщил руководитель ОП.

Кроме этого, сегодня состоялась также встреча со старшим советником турецкого лидера Акифом Чагатаем Кылычем и главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Глава Офиса Президента также добавил, что "нам важна динамика мирного процесса, потому что это о реальных людях, детях, которых Россия похитила и должна вернуть нам всех".

"Также мы говорили о необходимости встречи на уровне лидеров государств – президента Владимира Зеленского, лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, и российского президента Путина для перехода к реальным переговорам о завершении войны", – сообщил Ермак.