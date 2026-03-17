Не совсем из-за Ирана: почему на самом деле Трамп хочет отложить встречу с Си Цзиньпином

Дональд Трамп откладывает возможную встречу с Си Цзиньпином, хотя ранее она выглядела одним из главных внешнеполитических приоритетов США. Формально это связывают с ситуацией вокруг Ирана, но в этой истории, похоже, есть другая причина.

Представитель Центра отношений США – Украина Андрей Добрянский в эфире 24 Канала объяснил, что пауза в контактах с Пекином может быть связана не только с Ближним Востоком. По его словам, проблема для Трампа заключается в том, что перед разговором с Китаем он теряет один из своих главных рычагов давления.

Трамп откладывает встречу с Си не только из-за Ирана

Тема Ирана действительно остается в американских контактах с Китаем, в частности из-за подготовительных разговоров с участием министра финансов США Скотта Бессента. Вашингтон хочет понять, может ли Пекин как-то повлиять на ситуацию в Ормузском проливе. Но это не главная причина, по которой Трамп откладывает встречу с Си Цзиньпином, потому что Китай сам заинтересован в иранской нефти и вряд ли пойдет навстречу США в этом вопросе.

Я не думаю, что Китай здесь поможет, потому что он и дальше получает нефть из Ирана,

– объяснил Добрянский.

Главную причину он связал с судебным делом по тарифам в США. По его словам, Трамп потерял возможность садиться напротив китайского лидера с позиции максимального давления, потому что больше не может так свободно угрожать новыми тарифами и использовать их как свой главный аргумент. Именно поэтому пауза перед встречей возникла не столько из-за Ближнего Востока, сколько из-за ослабления американских переговорных рычагов в разговоре с Пекином.

Напомним: Дональд Трамп попросил отложить встречу с Си Цзиньпином примерно на месяц. Он объяснил это войной на Ближнем Востоке и тем, что хочет оставаться в США.

Из-за этого встреча, которая еще недавно выглядела приоритетной, сейчас для Белого дома уже не дает того политического эффекта, на который там рассчитывали.

Трамп теперь не имеет возможности сидеть напротив Китая и говорить, что я имею все карты,

– сказал Добрянский.

Именно поэтому история с Ираном здесь скорее создает удобную паузу, а настоящая проблема для Вашингтона лежит в плоскости американской тарифной политики и ослабления позиций перед Китаем.

