Трамп заявил, что готов приехать в Украину ради мирного соглашения
- Трамп заявил о готовности приехать в Украину ради мирного соглашения, если это поможет сохранить тысячи жизней.
- Зеленский сообщил, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности между Украиной и США – на 100%.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов приехать в Украину и выступить в Верховной Раде. Он добавил, что сделает это, если приезд будет способствовать заключению мирного соглашения.
Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает 24 Канал.
Что сказал Трамп?
По словам Трампа, такой шаг возможен в случае, если он поможет сохранить тысячи жизней. В то же время американский президент отметил, что не уверен в необходимости этого визита, но готов на него пойти ради мира.
Трамп также положительно оценил переговоры между делегациями Украины и США, назвав их состоявшимися, "на великолепном уровне", и заявил об "очень большом прогрессе".
Он добавил, что мирные переговоры находятся на финальном этапе, однако в случае их провала война может продолжаться еще длительное время. По его словам, российский президент Владимир Путин серьезно относится к возможному соглашению, а обе стороны, по его утверждению, стремятся к миру.
Владимир Зеленский, со своей стороны, сообщил, что мирный план из 20 пунктов согласован на 90%, а гарантии безопасности между Украиной и США – на 100%. Президент Украины также отметил, что во время переговоров планировал обсудить стратегию приближения мира, над которой работали команды лидеров.
Встреча Зеленского и Трампа: последние новости
Основной темой встречи является мирный план, над которым работали команды США и Украины. Некоторые его пункты Зеленский хочет обсудить на самом высоком уровне – с президентом США.
На переговорах Трампа и Зеленского вопрос Донбасса остался нерешенным, но стороны приблизились к его решению. Президент Украины заявил, что мирный план может быть вынесен на референдум, чтобы общество выбрало, соглашаться ли с его условиями.