Решили ли судьбу Донбасса: что ответили Трамп и Зеленский после встречи

Территориальный вопрос был одним из самых сложных на переговорах Трампа и Зеленского 28 декабря в Мар-а-Лаго. По словам, американского президента, он остался нерешенным, но к его разъединению "очень близко".

Россия хочет получить весь Донбасс, Украины выступает за прекращение огня на текущей линии фронта, а США предлагают создать демилитаризованную экономическую зону на Донбассе. Удалось ли найти компромисс по этому вопросу, Зеленский и Трамп ответили на совместной пресс-конференциии, передает 24 Канал.

Смотрите также Силы обороны противодействуют оккупантам: в ДШВ рассказали о боях за Покровск и Мирноград

Удалось ли Зеленскому и Трампу договориться о судьбе Донбасса?

По словам Трампа, вопрос Донбасса является сложным, но стороны приблизились к его решению. "Этот вопрос еще будет прорабатываться. Я думаю, что сейчас мы движемся в правильном направлении", – добавил политик.

Говоря о территориальных противоречиях, Владимир Зеленский напомнил, что позиция Украины известна. "Мы должны уважать наш народ, наш закон. Наше отношение к этому очень четкое, поэтому и президент Трамп сказал, что это очень сложный вопрос. И конечно, у нас с россиянами здесь абсолютно разные позиции".

Президент Украины заявил, что любой из пунктов мирного плана могут вынести на референдум.

"Когда мы говорим о референдуме, мы можем его использовать для отдельных пунктов, плана в целом или вообще не использовать референдум. Это один из ключей. Есть возможность проголосовать в парламенте или провести референдум. Если план будет сложным для нашего общества, конечно, общество должно голосовать и выбирать. Это земля нашего народа, многих поколений", – заявил украинский лидер.

Дональд Трамп в свою очередь отметил, что, вероятно, мирный план придется утвердить в парламенте или на референдуме. Он добавил, что по результатам опроса 91% людей выступает за завершение войны, и подчеркнул, что для украинского общества это очень болезненный вопрос, поскольку речь идет об их собственной земле.

Также президент США заявил, что в ближайшие месяцы могут быть Россия может захватить новые украинские территории, поэтому "лучше заключить соглашение сейчас".

Напомним, что накануне встречи Трампа и Зеленского Владимир Путин заявил, что Россия больше не заинтересована в выводе ВСУ с Донбасса, поскольку ее войска сами могут вытеснить оттуда Силы обороны.