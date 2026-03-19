Трамп на встрече с премьером Японии пошутил об операции Перл-Харбор
Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Японии пошутил о Перл-Харборе, комментируя отсутствие предупреждения союзников об ударе по Ирану. По его словам, США действовали решительно и без огласки, чтобы сохранить эффект неожиданности.
Такую информацию передает издание "РБК-Украина".
Что об операции в Иране сказал Трамп?
Во время встречи с премьером Японии в Овальном кабинете журналисты поинтересовались у Трампа, почему он не предупредил союзников о военной операции в Иране.
Он пошутил о Перл-Харборе и отметил, что хотел достичь эффекта неожиданности.
Понимаете, когда мы действовали, мы действовали очень решительно и никому об этом не говорили, потому что хотели сохранить элемент неожиданности. Кто знает о внезапности лучше, чем Япония? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе?
– сказал американский лидер.
Справочно! Нападение на Перл-Харбор – это внезапная военная операция Японии направленная на базы военно-морских сил США на Гавайях. Японцы имели целью нейтрализовать Тихоокеанский флот. В результате ударов было успешно уничтожено или повреждено 19 американских кораблей, около 350 самолетов, более 2 400 военных США погибло.
Какие последние новости об операции "Эпическая ярость"?
28 февраля Израиль совместно с США начали военную операцию против иранского режима.
Сейчас Трамп пытается привлечь новые страны в международную коалицию в войне против Ирана – говорится об обеспечении безопасности в Ормузском проливе и отправке туда военно-морских сил.
Центральное командование ВС США официально подтвердило применение 5000-фунтовых (более 2,2 тонн) бомб. Там сообщили, что США впервые применили противобункерные бомбы GBU-72/B для поражения подземных ракетных объектов в Иране.