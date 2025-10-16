Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на анонс встречи президентов США и России в Будапеште, назвав это позитивной новостью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию венгерского премьера в соцсети Х.

Как отреагировал Орбан на анонс встречи?

Американский лидер провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, после чего заявил, что встретится с ним в столице Венгрии, чтобы, как он сказал, "положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной".

Виктор Орбан, который является сторонником Дональда Трампа и Владимира Путина, воспринял вышеупомянутую новость положительно. Премьер-министр страны в своей публикации заявил, что Венгрия готова принять обоих президентов.

Запланированная встреча президентов Америки и России – это отличная новость для миролюбивых народов мира. Мы готовы,

– написал он.

Как Орбан относится к Украине?