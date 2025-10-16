Мы готовы, – Орбан отреагировал на анонс саммита Трампа и Путина в Будапеште
- Виктор Орбан положительно отреагировал на анонс встречи Трампа и Путина в Будапеште.
- Он назвал запланированную встречу отличной новостью для миролюбивых народов мира.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на анонс встречи президентов США и России в Будапеште, назвав это позитивной новостью.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию венгерского премьера в соцсети Х.
Как отреагировал Орбан на анонс встречи?
Американский лидер провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, после чего заявил, что встретится с ним в столице Венгрии, чтобы, как он сказал, "положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной".
Виктор Орбан, который является сторонником Дональда Трампа и Владимира Путина, воспринял вышеупомянутую новость положительно. Премьер-министр страны в своей публикации заявил, что Венгрия готова принять обоих президентов.
Запланированная встреча президентов Америки и России – это отличная новость для миролюбивых народов мира. Мы готовы,
– написал он.
Как Орбан относится к Украине?
Недавно стало известно, что венгерский премьер объявил сбор подписей против плана обороны Евросоюза, который сейчас обсуждают лидеры стран-членов. В частности, в нем говорится и о поддержке Украины.
Еще раньше он заявлял. что разведка Украины "следит за Венгрией" и проникла в оппозиционную партию "Тиса", которую он считает "проукраинской". В украинском МИД называли подобные обвинения абсурдными.
До этого он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в моральном шантаже относительно вступления в ЕС, и сказал, что Венгрия не имеет моральных обязательств поддерживать вступление в блок.