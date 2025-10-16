Ми готові, – Орбан відреагував на анонс саміту Трампа і Путіна у Будапешті
- Віктор Орбан позитивно відреагував на анонс зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті.
- Він назвав заплановану зустріч чудовою новиною для миролюбних народів світу.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на анонс зустрічі президентів США та Росії у Будапешті, назвавши це позитивною новиною.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію угорського прем'єра у соцмережі Х.
Як відреагував Орбан на анонс зустрічі?
Американський лідер провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, після чого заявив, що зустрінеться з ним у столиці Угорщини, аби, як він сказав, "покласти край цій безславній війні між Росією та Україною".
Віктор Орбан, який є прихильником Дональда Трампа і Володимира Путіна, сприйняв вищезгадану новину позитивно. Прем'єр-міністр країни у своїй публікації заявив, що Угорщина готова прийняти обох президентів.
Запланована зустріч президентів Америки та Росії – це чудова новина для миролюбних народів світу. Ми готові,
– написав він.
Як Орбан ставиться до України?
Нещодавно стало відомо, що угорський прем'єр оголосив збір підписів проти плану оборони Євросоюзу, який наразі обговорюють лідери країн-членів. Зокрема, у ньому ідеться й про підтримку України.
Ще раніше він заявляв. що розвідка України "стежить за Угорщиною" і проникла в опозиційну партію "Тиса", яку він вважає "проукраїнською". В українському МЗС називали подібні обвинувачення абсурдними.
До цього він звинуватив президента України Володимира Зеленського у моральному шантажі щодо вступу до ЄС, і сказав, що Угорщина не має моральних зобов'язань підтримувати вступ у блок.