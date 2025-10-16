Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на анонс зустрічі президентів США та Росії у Будапешті, назвавши це позитивною новиною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію угорського прем'єра у соцмережі Х.

Дивіться також Трамп знайшов найкращий спосіб помститися Путіну: Politico пояснило, до чого тут Зеленський

Як відреагував Орбан на анонс зустрічі?

Американський лідер провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, після чого заявив, що зустрінеться з ним у столиці Угорщини, аби, як він сказав, "покласти край цій безславній війні між Росією та Україною".

Віктор Орбан, який є прихильником Дональда Трампа і Володимира Путіна, сприйняв вищезгадану новину позитивно. Прем'єр-міністр країни у своїй публікації заявив, що Угорщина готова прийняти обох президентів.

Запланована зустріч президентів Америки та Росії – це чудова новина для миролюбних народів світу. Ми готові,

– написав він.

Як Орбан ставиться до України?