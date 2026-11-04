Китай готовится к возможной встрече Си Цзиньпина с Трампом и Путиным, – Bloomberg

Китай ведет переговоры о встрече лидеров трех мировых держав, которая может стать беспрецедентной для современной истории. Такой саммит способен повлиять на международное положение России и отношения между Вашингтоном и Москвой.

Об этом сообщает "24 Канал " со ссылкой на Bloomberg.

Что известно о возможной встрече трех лидеров?

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Пекин ведет переговоры с соответствующими сторонами об организации трехстороннего саммита.

По ее словам, и Дональд Трамп, и Владимир Путин ранее публично выражали заинтересованность во встрече с Си Цзиньпином в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен состояться в этом месяце в китайском Шэньчжэне.

Китай поддерживает связь с соответствующими сторонами по поводу возможной встречи лидеров Китая, России и США,

– отметила Мао Нин.

В то же время окончательного подтверждения проведения трехсторонней встречи пока нет.

Почему встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина может стать исторической?

Как отмечает Bloomberg, трехсторонний саммит лидеров Китая, США и России не имеет аналогов в современной истории.

Издание сравнивает возможную встречу с Ялтинской конференцией 1945 года, когда Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль обсуждали послевоенный уклад Европы накануне завершения Второй мировой войны.

По мнению Bloomberg, проведение такого саммита могло бы помочь России ослабить международную изоляцию, в которой она оказалась после полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме того, встреча потенциально позволила бы Си Цзиньпину выступить посредником в сближении Дональда Трампа и Владимира Путина.

Ранее "24 Канал" сообщал, что по состоянию по состоянию на 2 ноября конкретных договоренностей в трехстороннем саммите не было. В то же время в Кремле не исключали возможность отдельной встречи Путина с Трампом в Китае.

Кроме того, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал, что Си Цзиньпин не проявил заинтересованности в обсуждении войны в Украине в таком формате. Китайский лидер считает, что к переговорам по Украине должны присоединиться европейские представители.