Китай готує можливу зустріч Сі Цзіньпіна з Трампом і Путіним, – Bloomberg

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про можливу зустріч трьох лідерів?

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Пекін веде переговори з відповідними сторонами щодо організації тристороннього саміту.

За її словами, і Дональд Трамп, і Володимир Путін раніше публічно висловлювали зацікавленість у зустрічі із Сі Цзіньпіном під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який має відбутися цього місяця у китайському Шеньчжені.

Китай підтримує зв'язок із відповідними сторонами щодо можливої зустрічі лідерів Китаю, Росії та США– зазначила Мао Нін.

Водночас остаточного підтвердження проведення тристоронньої зустрічі наразі немає.

Чому зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна може стати історичною?

Як зазначає Bloomberg, тристоронній саміт лідерів Китаю, США та Росії не має аналогів у сучасній історії.

Видання порівнює можливу зустріч із Ялтинською конференцією 1945 року, коли Йосип Сталін, Франклін Рузвельт і Вінстон Черчилль обговорювали повоєнний устрій Європи напередодні завершення Другої світової війни.

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На думку Bloomberg, проведення такого саміту могло б допомогти Росії послабити міжнародну ізоляцію, у якій вона опинилася після повномасштабного вторгнення в Україну.

Крім того, зустріч потенційно дозволила б Сі Цзіньпіну виступити посередником у зближенні Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Раніше 24 Канал повідомляв, що станом на 2 листопада конкретних домовленостей щодо тристороннього саміту не було. Водночас у Кремлі не виключали можливості окремої зустрічі Путіна з Трампом у Китаї.

Крім того, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розповів, що Сі Цзіньпін не виявив зацікавленості в обговоренні війни в Україні у такому форматі. Китайський лідер вважає, що до переговорів щодо України мають долучатися європейські представники.