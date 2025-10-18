Несмотря на сигналы от Путина: аналитик отметил важный нюанс во встрече Трампа и Зеленского
- Дональд Трамп не принял решение о передаче Украине ракет Tomahawk после встречи с Владимиром Зеленским, хотя этот вопрос активно обсуждался в США.
- Встреча Трампа и Зеленского длилась 2,5 часа, что свидетельствует о детальном обсуждении дальнейших шагов. Киев не получил твердого "нет" на инициативы Украины.
Дональд Трамп не принял решение о передаче Украине ракет Tomahawk даже после личной встречи с Владимиром Зеленским. Хотя накануне американцы сами активно обсуждали этот вопрос.
В эфире 24 Канала руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко разобрал встречу президентов и указал на интересный нюанс.
Важно Пошла не по плану: Мерц оценил встречу Зеленского и Трампа
Какая интересная деталь во встрече Трампа и Зеленского?
Американцы намеренно спекулировали на теме передачи Украине ракет Tomahawk. Как отметил аналитик, это делалось для того, чтобы заставить прежде всего россиян выйти форсировано на коммуникацию, что Владимир Путин сделал в четверг, 16 октября. Диктатор сам инициировал телефонный разговор с президентом США.
Поэтому Tomahawk в нынешний период сыграли свою геополитическую роль. Конечно, у них может быть и военное задание,
– отметил Чаленко.
Однако несмотря на сигналы со стороны Путина, Трамп во время встречи с Зеленским не сказал "нет" относительно передачи ракет Tomahawk. Однако было бы странно услышать решение о передаче Tomahawk до встречи с Путиным.
Очевидно, президент США решил не пугать Путина решением, даже отложенным, по Tomahawk и, видимо, будет ждать реакции кремлевского диктатора уже в общении в Венгрии.
Еще один важный нюанс – встреча Трампа и Зеленского происходила значительно дольше, чем планировалась. Согласно графику на разговор отводилось всего 45 минут. Она не была отдельным мероприятием, а фактически была продолжением общения Зеленского с Трампом по телефону на прошлой неделе два раза.
То, что встреча длилась 2,5 часа и задержала график американского президента как раз свидетельствует о том, что идет очень детальная проработка дальнейших шагов,
– добавил аналитик.
Украина не получила всего чего хотела именно сейчас, но надеемся, что наши аргументации все же были услышаны Трампом. Киев не получил ни одного твердого "нет" на свои инициативы – это самое главное.
Что в Белом доме говорят о Tomahawk для Украины?
По данным Axios, президент США четко очертил свою позицию относительно передачи ракет Tomahawk - пока он не планирует поставлять это оружие, отдавая предпочтение дипломатическим усилиям.
В то же время в CNN пишут, что Трамп отказал в передаче ракет Tomahawk. Причина заключается в том, что Украина якобы стремится к эскалации конфликта.
К слову, Владимир Зеленский заявил, что сама перспектива получения Украиной ракет Tomahawk пугает Россию, ведь это мощное оружие. В то же время отвечая на вопрос о шансах их получить, президент отметил, что остается реалистом.