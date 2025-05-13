Вероятный визит Трампа в Стамбул вызвал дипломатический ажиотаж, – Reuters

Путин предложил прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Владимир Зеленский в ответ пригласил диктатора на личную встречу. Дональд Трамп допустил, что он также может приехать в турецкую столицу на эти переговоры.

Вероятность приезда Трампа на переговоры в Стамбул вызвала волну дипломатической активности, поскольку страны от Европы до Ближнего Востока начали искать путь к завершению самого кровавого конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Трамп активизирует мирный процесс

Так, после заявления Трампа о поездке в Турцию госсекретарь США Марко Рубио обсудил "пути к прекращению огня" в Украине с европейскими коллегами, в частности руководителями МИД Великобритании, Франции, Германии, Польши, Украины и главой внешнеполитической службы ЕС

Глава российского МИД Сергей Лавров тем временем провел переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Кремль неоднократно благодарил Китай, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар за посредническую помощь

Пока неизвестно, приедет ли Путин на личную встречу с Зеленским. Пресс-секретарь диктатора Песков лишь заявил, что Россия "настроена на серьезный поиск путей к долговременному мирному урегулированию".

Путин и его окружение неоднократно упоминали о проекте соглашения 2022 года, которое Россия и Украина обсуждали в Стамбуле вскоре после начала вторжения. По этому проекту, Украина должна согласиться на постоянный нейтральный статус в обмен на международные гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритании, Китая, Франции, России и США.

Если Зеленский и Путин, которые открыто презирают друг друга, встретятся в четверг, это будет их первая личная встреча с декабря 2019 года.

Россия продолжает наступление, хоть и медленнее, чем в 2024 году. Обе стороны сообщают о боевых действиях вдоль фронта, но некоторые обозреватели считают, что переговоры в Стамбуле могут дать шанс на прекращение кровопролития.