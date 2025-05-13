Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепа США Тэмми Брюс.

К теме Будет обсуждать окончание войны: госсекретарь США Марко Рубио посетит Турцию

Кому позвонил Рубио из глав иностранных МИДов

Тэмми Брюс отметила, что Марко Рубио провел телефонные разговоры з:

министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро ;

; министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем ;

; министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским ;

; министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми ;

; министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой ;

; высокой представительницей Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кайей Каллас.

По словам пресс-секретаря, министры обсудили дальнейшие пути достижения прекращения огня и путь к миру в Украине.

К слову, 12 мая Марко Рубио также провел телефонный звонок с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Во время разговора стороны обсудили двусторонние вопросы, а также региональные вопросы, а именно Украину, Сирию и Газу.

Кроме того, государственный секретарь США связался по телефону с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Политики обсудили двусторонние отношения между США и Германией и важность сотрудничества для продвижения многочисленных общих интересов стран.