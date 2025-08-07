Дональд Трамп заявил, что переговоры его спецпредставителя Стива Уиткоффа и Владимира Путина 6 августа были "очень хорошими". В то же время президент США отказался называть эту встречу прорывом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Белого дома.

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Трамп высказался о переговорах Уиткоффа и Путина

Дональд Трамп заявил, что в среду, 6 августа, у Соединенных Штатов были "очень хорошие переговоры" с Владимиром Путиным.

По словам американского лидера, существует большая вероятность того, что встреча пройдет очень скоро.

Мы еще не определили место, но сегодня у нас были очень хорошие переговоры с Путиным. Есть большая вероятность, что мы сможем положить конец этому пути. Он был долгим и продолжается, но есть большая вероятность, что встреча состоится совсем скоро,

– сказал он.

В то же время на вопрос о том, совершил ли глава Кремля определенные уступки, Дональд Трамп ответил, что "не назвал бы это прорывом".

Политик также высказался о вторичных тарифах для стран, торгующих с Россией. Он предположил, что после Индии США могут ввести тарифы для Китая и ряда других стран.

Напомним, во время встречи в Москве Путин сообщил спецпосланнику США Стиву Уиткоффу, что хочет встретиться с Трампом. После передачи этого послания американский президент заявил, что открыт для переговоров уже на следующей неделе, если они могут помочь завершить войну в Украине.