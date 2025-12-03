Укр Рус
Геополитика Америка Неопрятность в Майами и искренность в Москве: как Уиткофф меняется в общении с Украиной и Россией
3 декабря, 15:11
Неопрятность в Майами и искренность в Москве: как Уиткофф меняется в общении с Украиной и Россией

Дария Черныш
Основні тези
  • Американский журналист Кристофер Миллер отметил, что спецпредставитель США Стив Уиткофф имеет разное поведение при встречах с украинцами и россиянами.
  • Во время встречи с украинцами Уиткофф был небритый и серьезный, а с Путиным в Москве внимательный и улыбающийся.

Американский журналист обратил внимание на изменение поведения и вида спецпредставителя США Стива Уиткоффа на переговорах. Это зависит от того, с кем он общается – с украинцами или с россиянами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Кристофера Миллера.

Смотрите также Унижение Трампа и странные намеки: чем отличился Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером

Как меняется Уиткофф на встречах?

Миллер увидел контраст в поведении и внешнем виде спецпредставителя США Стива Уиткоффа во время встреч с украинскими представителями и российским президентом.

По наблюдениям журналиста, во время разговора с украинской стороной в Майами Уиткофф был небритый, неопрятный и серьезный. К тому же избегал зрительного контакта и не улыбался.

Зато на встрече с Путиным в Москве Уиткофф был чисто выбрит, внимательный и искренне улыбался, отметил журналист.

Он (Уиткофф – 24 Канал) говорит, что имел "прекрасную прогулку" по Москве, которая, как он сказал Путину, является "величественным городом",
– написал Миллер.

Как прошли переговоры в Москве?