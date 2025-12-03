Неопрятность в Майами и искренность в Москве: как Уиткофф меняется в общении с Украиной и Россией

Американский журналист обратил внимание на изменение поведения и вида спецпредставителя США Стива Уиткоффа на переговорах. Это зависит от того, с кем он общается – с украинцами или с россиянами.

Как меняется Уиткофф на встречах?

Миллер увидел контраст в поведении и внешнем виде спецпредставителя США Стива Уиткоффа во время встреч с украинскими представителями и российским президентом.

По наблюдениям журналиста, во время разговора с украинской стороной в Майами Уиткофф был небритый, неопрятный и серьезный. К тому же избегал зрительного контакта и не улыбался.

Зато на встрече с Путиным в Москве Уиткофф был чисто выбрит, внимательный и искренне улыбался, отметил журналист.

Он (Уиткофф – 24 Канал) говорит, что имел "прекрасную прогулку" по Москве, которая, как он сказал Путину, является "величественным городом",

– написал Миллер.

Как прошли переговоры в Москве?