Неопрятность в Майами и искренность в Москве: как Уиткофф меняется в общении с Украиной и Россией
- Американский журналист Кристофер Миллер отметил, что спецпредставитель США Стив Уиткофф имеет разное поведение при встречах с украинцами и россиянами.
- Во время встречи с украинцами Уиткофф был небритый и серьезный, а с Путиным в Москве внимательный и улыбающийся.
Американский журналист обратил внимание на изменение поведения и вида спецпредставителя США Стива Уиткоффа на переговорах. Это зависит от того, с кем он общается – с украинцами или с россиянами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Кристофера Миллера.
Как меняется Уиткофф на встречах?
Миллер увидел контраст в поведении и внешнем виде спецпредставителя США Стива Уиткоффа во время встреч с украинскими представителями и российским президентом.
По наблюдениям журналиста, во время разговора с украинской стороной в Майами Уиткофф был небритый, неопрятный и серьезный. К тому же избегал зрительного контакта и не улыбался.
Зато на встрече с Путиным в Москве Уиткофф был чисто выбрит, внимательный и искренне улыбался, отметил журналист.
Он (Уиткофф – 24 Канал) говорит, что имел "прекрасную прогулку" по Москве, которая, как он сказал Путину, является "величественным городом",
– написал Миллер.
Как прошли переговоры в Москве?
Встреча Владимира Путина, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера 2 декабря длилась около пяти часов. По данным Politico, президент России затянул разговор и переложил ответственность за блокирование мирных процессов на Европу.
Аналитики ISW считают, что Путин фактически отказался от мирного плана США. Однако представитель Кремля Песков уверяет в обратном.
Политтехнолог Михаил Шейтельман отметил 24 Каналу, что непонятно, почему украинцам не сообщают содержание переговоров в Москве и о каких договоренностях на самом деле идет речь.