Неохайність у Маямі та щирість у Москві: як Віткофф міняється у спілкуванні з Україною та Росією

Американський журналіст звернув увагу на зміну поведінки та вигляду спецпредставника США Стіва Віткоффа на перемовинах. Це залежить від того, з ким він спілкується – з українцями чи з росіянами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Крістофера Міллера.

Дивіться також Приниження Трампа і дивні натяки: чим відзначився Путін на зустрічі з Віткоффом і Кушнером

Як змінюється Віткофф на зустрічах?

Міллер побачив контраст у поведінці та зовнішньому вигляді спецпредставника США Стіва Віткоффа під час зустрічей з українськими представниками та російським президентом.

За спостереженнями журналіста, під час розмови з українською стороною у Маямі Віткофф був непоголений, неохайний та серйозний. До того ж уникав зорового контакту та не усміхався.

Натомість на зустрічі з Путіним у Москві Віткофф був чисто поголений, уважний і щиро усміхався, відзначив журналіст.

Він (Віткофф – 24 Канал) каже, що мав "прекрасну прогулянку" Москвою, яка, як він сказав Путіну, є "величним містом",

– написав Міллер.

Як пройшли переговори в Москві?