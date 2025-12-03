Укр Рус
Геополітика Америка Неохайність у Маямі та щирість у Москві: як Віткофф міняється у спілкуванні з Україною та Росією
3 грудня, 15:11
2

Неохайність у Маямі та щирість у Москві: як Віткофф міняється у спілкуванні з Україною та Росією

Дарія Черниш
Основні тези
  • Американський журналіст Крістофер Міллер зазначив, що спецпредставник США Стів Віткофф має різну поведінку при зустрічах з українцями та росіянами.
  • Під час зустрічі з українцями Віткофф був непоголений і серйозний, а з Путіним у Москві уважний та усміхнений.

Американський журналіст звернув увагу на зміну поведінки та вигляду спецпредставника США Стіва Віткоффа на перемовинах. Це залежить від того, з ким він спілкується – з українцями чи з росіянами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Крістофера Міллера.

Як змінюється Віткофф на зустрічах?

Міллер побачив контраст у поведінці та зовнішньому вигляді спецпредставника США Стіва Віткоффа під час зустрічей з українськими представниками та російським президентом. 

За спостереженнями журналіста, під час розмови з українською стороною у Маямі Віткофф був непоголений, неохайний та серйозний. До того ж уникав зорового контакту та не усміхався.

Натомість на зустрічі з Путіним у Москві Віткофф був чисто поголений, уважний і щиро усміхався, відзначив журналіст.

Він (Віткофф – 24 Канал) каже, що мав "прекрасну прогулянку" Москвою, яка, як він сказав Путіну, є "величним містом",
– написав Міллер.

Як пройшли переговори в Москві?