Неохайність у Маямі та щирість у Москві: як Віткофф міняється у спілкуванні з Україною та Росією
- Американський журналіст Крістофер Міллер зазначив, що спецпредставник США Стів Віткофф має різну поведінку при зустрічах з українцями та росіянами.
- Під час зустрічі з українцями Віткофф був непоголений і серйозний, а з Путіним у Москві уважний та усміхнений.
Американський журналіст звернув увагу на зміну поведінки та вигляду спецпредставника США Стіва Віткоффа на перемовинах. Це залежить від того, з ким він спілкується – з українцями чи з росіянами.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Крістофера Міллера.
Дивіться також Приниження Трампа і дивні натяки: чим відзначився Путін на зустрічі з Віткоффом і Кушнером
Як змінюється Віткофф на зустрічах?
Міллер побачив контраст у поведінці та зовнішньому вигляді спецпредставника США Стіва Віткоффа під час зустрічей з українськими представниками та російським президентом.
За спостереженнями журналіста, під час розмови з українською стороною у Маямі Віткофф був непоголений, неохайний та серйозний. До того ж уникав зорового контакту та не усміхався.
Натомість на зустрічі з Путіним у Москві Віткофф був чисто поголений, уважний і щиро усміхався, відзначив журналіст.
Він (Віткофф – 24 Канал) каже, що мав "прекрасну прогулянку" Москвою, яка, як він сказав Путіну, є "величним містом",
– написав Міллер.
Як пройшли переговори в Москві?
Зустріч Володимира Путіна, Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера 2 грудня тривала близько п'яти годин. За даними Politico, президент Росії затягнув розмову та переклав відповідальність за блокування мирних процесів на Європу.
Аналітики ISW вважають, що Путін фактично відмовився від мирного плану США. Проте речник Кремля Пєсков запевняє у зворотному.
Політтехнолог Михайло Шейтельман зазначив 24 Каналу, що незрозуміло, чому українцям не повідомляють зміст переговорів у Москві та про які домовленості насправді йдеться.