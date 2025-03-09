Чувства Трампа "остыли" к Британии после визита Зеленского к Чарльзу

Президент США Дональд Трамп изменил отношение к Великобритании после того, как король Чарльз III принял президента Украины Владимира Зеленского в Сандрингеме на прошлой неделе.

Соответствующую информацию утверждают дипломатические источники в Вашингтоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Как изменилось отношение Трампа к Британии

Собеседники издания рассказали, что после того, как король Великобритании Чарльз III принял украинского президента Владимира Зеленского в Сандрингеме в воскресенье, 2 марта, президент США Дональд Трамп начал чувствовать себя "менее особенным".

Отмечается, что союзники Трампа дали понять британским официальным лицам в США, что фото короля с Зеленским вызвали раздражение, особенно на фоне недавнего приглашения американского президента в Лондон с государственным визитом.

В ответ американской стороне в Лондоне объяснили, что правительство не может диктовать королю, с кем встречаться.

Напомним, встреча украинского президента и короля длилась менее часа. Известно, что разговор состоялся на фоне скандала в Белом доме 28 февраля. Тогда Владимир Зеленский и Дональд Трамп публично поссорились, в споре участие принял и вице-президент США.