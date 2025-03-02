Владимир Зеленский 2 марта 2025 года встретился с королем Великобритании. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что известно об этом

Президент Украины Владимир Зеленский только что встретился с королем в имении Сандрингем в Норфолке.

Перед этим Зеленский прилетел на вертолете из Ланкастер-Хауса в Лондоне в имение, где король и королева Великобритании проводят много времени.

Когда прибыл украинский лидер, его встретил Чарльз.

Они пообщались и зашли внутрь. Сейчас это все детали относительно встречи Зеленского и короля Великобритании. Встреча состоялась на фоне скандала в Белом доме 28 февраля. Тогда Владимир Зеленский и Дональд Трамп публично поссорились. Вследствие этого тогда и не подписали соглашение о полезных ископаемых.

Перед этим он был на саммите стран-союзниц Украины. Там прозвучало много важных заявлений. В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа отправит мирный контингент в Украину и усилит помощь, включая воздушную поддержку, при условии поддержки со стороны США.

Также на Лондонском саммите обсуждали вопросы поддержки Украины в войне, где решили продолжить военную помощь и усилить экономическое давление на Россию.

Кир Стармер отметил, что новое соглашение по Украине должно быть подкреплено силой, а мирные переговоры должны включать Украину и гарантировать ее суверенитет и безопасность.

В то же время СМИ писали, что Стармер также советовал Владимиру Зеленскому вернуться к диалогу с Дональдом Трампом и таки подписать упомянутое выше соглашение. Зато в США сделали ряд заявлений, сохраняя резкую тональность в отношении Украины. Например, советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волц сказал, что "уже очевидно", что США не видят Украину в НАТО.

По словам Майка Волца, любое мирное соглашение в Украине будет содержать "определенный тип территориальной уступки для гарантий безопасности на будущее". Советник Трампа отметил, что уступки также нужны и со стороны России. Он отметил, что говорить о гарантиях безопасности пока рано.