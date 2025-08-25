Трамп нашел интересное объяснение, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским
Недавно Дональд Трамп заявлял, что готовит начал подготовку к встрече Зеленского и Путина. Правда, сам российский диктатор не спешит с этим.
В конце концов американский президент нашел объяснение, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Трампа со СМИ после подписания исполнительных указов.
Почему Путин не хочет встречи с Зеленским?
Почему Путин так неохотно соглашается на встречу с Зеленским, поинтересовался у Трампа один из репортеров.
Потому что он ему не нравится,
– коротко заявил американский президент.
К слову, во время этого брифинга Трамп также сделал новое заявление о гарантиях безопасности для Украины. Он отметил, что Европа планирует предоставить Украине значительные гарантии безопасности, а сами Штаты будут лишь "резервной силой".
Что известно о встрече Зеленского и Путина?
- Трамп заявил о начале подготовки встречи Зеленского и Путина еще во время поездки украинского президента в Штаты 18 августа. Глава Кремля даже якобы согласился, как и Зеленский, который добавил, что готов к этому без каких-либо предварительных условий.
- Но 22 августа министр иностранных дел России Лавров заявил, что встреча Зеленского и Путина пока не запланирована.
- Позже глава российского МИД добавил, Россия уже "признает де-факто" Зеленского и даже готова встречаться, но этому якобы мешает Запад.