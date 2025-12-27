Серьезный вызов: политолог предположил, как Зеленскому убедить "гениального" миротворца Трампа

Владимир Зеленский 28 декабря должен провести встречу во Флориде с Дональдом Трампом. Президенту Украины будет непросто доказать американскому лидеру, на какие условия мирного плана Киев не может согласиться.

Об этом рассказал 24 Каналу директор Института мировой политики Евгений Магда, отметив, что Владимиру Зеленскому придется выполнить очень сложную миссию по переговорам с американским президентом. Также в западных СМИ встречу украинского и американского лидеров считают кульминацией активных консультаций, которые продолжаются с ноября 2025 года после обнародования мирного плана США, состоящий из 28 пунктов.

О чем будет говорить Зеленский с Трампом?

"Мне не нравится драфт мирного плана из 20 пунктов, которые есть на сегодняшний момент. Но я понимаю, что Трамп вообще не в теме, не в тренде того, что происходит, и для него не имеет значения 10-часовой российский налет на Киев. Это мы должны для себя осознавать", – подчеркнул директор Института мировой политики.

Поэтому Владимиру Зеленскому, по мнению Магды, будет откровенно непросто. Ему придется выбирать определенную линию поведения, ведь он не может просто позволить отражать Трампа.

"Украинский президент должен действовать более ответственно и говорить о тех вещах, на которые Украина не может пойти", – отметил он.

Стоит знать. В России заявили, что мирный план из 20 пунктов, который опубликовал Зеленский, якобы значительно отличается от документов, которые Москва обсуждала с Вашингтоном. Россияне считают, что любые переговоры по завершению войны в Украине "должны оставаться в пределах параметров, согласованных во время августовского саммита на Аляске" и США якобы полностью разделяют эту позицию.

Директор Института мировой политики сказал, что ситуация в украинско-американских отношениях в некотором роде напоминает ему встречи "нормандской четверки" – представителей России, Украины, Германии и Франции. Накануне практически каждой этой встречи, особенно последние годы перед широкомасштабным вторжением, все ждали предательства интересов Украины.

Для Владимира Зеленского это на самом деле очень серьезный вызов, потому что Трамп видит себя гениальным дипломатом, гениальным миротворцем, и россияне очень ловко это использовали,

– отметил Евгений Магда.

Владимиру Зеленскому, по мнению директора Института мировой политики, придется говорить "нет", не произнося эти две буквы. Но при этом он должен быть достаточно убедительным, чтобы отказываться от того, что является на сегодняшний день неприемлемым для Украины

В противном случае, добавил он, развитие событий может быть крайне неблагоприятным для украинского президента.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа?