Зеленский скоро встретится с Макроном, – СМИ

27 марта в Париже Эммануэль Макрон проведет саммит "Коалиции желающих" стран, которые готовы участвовать в миротворческой миссии в Украине. Перед этим президент Франции проведет встречу с Владимиром Зеленским.

Как пишет издание BFM TV, 26 марта, в среду, Макрон встретится с Зеленским, передает 24 Канал.

Смотрите также В России заявили, что содержание переговоров с США не обнародуют

Зеленский и Макрон встретятся

Ожидается, что переговоры лидеров пройдут вечером в рамках подготовки к саммиту по безопасности, запланированного на четверг, 27 марта.

На саммите, в котором примут участие страны ЕС, Великобритания и Канада, союзники обсудят дальнейшую помощь Украине. Президент Зеленский тоже будет присутствовать на мероприятии.

Ранее Макрон отмечал, что цель саммита – подтвердить обязательства партнеров и согласовать более конкретную краткосрочную поддержку Украины.

Напомним, что ранее военные руководители стран из "коалиции желающих" собирались в Лондоне для планирования размещения миротворческих сил в Украине. Партнеры обсуждают отправку в Украину военных для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Отметим, что в Кремле выступают категорически против размещения в Украине европейского военного контингента.

К слову, итальянские СМИ на прошлой неделе писали, что союзники рассматривают возможность отправки в Украину двух миссий: одна будет состоять из сил неевропейских стран под флагом ООН, а вторая из сил стран из "коалиции желающих".