Як пише видання BFM TV, 26 березня, у середу, Макрон зустрінеться із Зеленським, передає 24 Канал.

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Зеленський і Макрон зустрінуться

Очікується, що переговори лідерів пройдуть увечері в рамках підготовки до безпекового саміту, запланованого на четверг, 27 березня.

На саміті, у якому візьмуть участь країни ЄС, Велика Британія та Канада, союзники обговорять подальшу допомогу Україні. Президент Зеленський теж буде присутній на заході.

Раніше Макрон наголошував, що мета саміту – підтвердити зобов'язання партнерів і узгодити більш конкретну короткострокову підтримку України.

Нагадаємо, що раніше військові керівники країн з "коаліції охочих" збиралися у Лондоні для планування розміщення миротворчих сил в Україні. Партнери обговорюють відправку в Україну військових для контролю за дотримання режиму припинення вогню. Зазначимо, що у Кремлі виступають категорично проти розміщення в Україні європейського військового контингенту.

До слова, італійські ЗМІ минулого тижня писали, що союзники розглядають можливість відправки в Україну двох місій: одна складатиметься із сил неєвропейських країн під прапором ООН, а друга із сил країн з "коаліції охочих".