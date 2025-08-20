Премьер-министр Австрии Кристиан Штокер заявил, что страна готова провести встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vienna Online.

Где может состояться встреча Зеленского и Путина?

Кристиан Штокер предложил Вену как возможное место для переговоров с Россией.

Наша столица имеет давние традиции как место диалога и предлагает прекрасные условия для международных организаций, базирующихся здесь, особенно ОБСЕ,

– подчеркнул он.

В ответ на вопрос об ордере на арест Путина от Международного уголовного суда (МУС), в канцелярии премьера Австрии заявили, что "вопрос возможного участия в мирных переговорах лиц, против которых существует ордер от МУС, должен быть предварительно урегулирован с судом".

Если переговоры состоятся в Вене, мы свяжемся с МУС через наши соглашения о штаб-квартире с международными организациями в Вене, чтобы обеспечить участие президента Путина,

– добавили в правительстве.

Справка. В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за незаконную депортацию украинских детей.

Что известно о возможной встрече?