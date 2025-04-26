Путин должен доказать, что он действительно хочет мира, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал свою встречу с Владимиром Зеленским. Он отметил, что Украина готова к прекращению огня, теперь Россия должна доказать свою готовность.

Он отметил, что коалиция желающих продолжит работать над тримавлим миров Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Эммануэля Макрона в X.

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Макрон отозвался о встрече с Зеленским

Макрон заявил, что он разделяет цель Трампа закончить войну в Украине.

Украина готова к безусловному прекращению огня. Президент Зеленский сегодня снова сказал мне это. Он хочет сотрудничать с американцами и европейцами для его реализации,

– отметил Макрон.

Он добавляет, что теперь Путин должен доказать, что действительно хочет мира.

"Мы будем продолжать нашу работу в рамках коалиции желающих, созданной в Париже в марте, для достижения как прекращения огня, так и полного, длительного мира в Украине", – говорит Макрон.

Напомним, Зеленский провел серию встреч после похорон Папы Римского. Он говорил с Макроном, Стармером, Мелони и фон дер Ляйен. Встречи включали темы евроинтеграции, безопасности, санкционной политики, а также поддержку со стороны партнеров.