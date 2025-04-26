Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Брусило объяснил, когда станет возможной следующая встреча лидеров стран. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на дипломата в эфире телемарафона.

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Когда будет следующая встреча Зеленского и Трампа

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что встреча президентов 26 апреля была необходимой. По его словам, она была очень важной особенно на фоне того, как команды Украины и США вместе с британскими, французскими и немецкими коллегами работают над мирным планом. Он также оценил, когда переговоры Зеленского и Трампа могут состояться в следующий раз.

Команды должны сейчас собраться и доработать документ мирного соглашения. После этого будут согласованы позиции сторон и тогда будет основа и аргументация для президентов. Это должен быть уже результат, то есть закрепление соответствующих договоренностей. Тогда такая встреча будет вполне реальной и в практическом плане, и с точки зрения достигнутых результатов,

– заявил Брусило.

Он отметил, что новая встреча может состояться после того, как для нее будет подготовлена основа.

Что известно о встрече украинского и американского политиков

Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Базилике Святого Петра в Риме. Их разговор длился около 15 минут.

Политики договорились продолжить переговоры после похорон Папы Франциска, однако у них не получилось это сделать из-за "очень плотных графиков".

В Белом доме подчеркнули, что разговор президентов был очень продуктивным. Зеленский заявил, что эта встреча "очень символическая" и имеет потенциал стать "исторической", если лидеры стран достигнут совместных результатов.