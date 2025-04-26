Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала рассказал, что Россия уверена в своей силе и именно поэтому, похоже, не собирается идти на уступки. Предложение США о признании аннексированной территории как законной собственности России будет означать разрушение мирового порядка, основанного на верховенстве права.

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Трамп не откажется от помощи Украине

"Кстати, подобные мысли сегодня озвучил даже представитель Литвы: подписание такого соглашения разрушит международное право. Именно поэтому Украина не хочет его подписывать. Потому что это означало бы, что президент Украины поставит подпись под документом, в котором США признают Крым российским. Это нас совершенно не устраивает, ведь создает очень опасный прецедент", – сказал Иван Ус.

Он добавил, что несмотря на давление США на подписание мирного соглашения и соглашения о редких земельных металлах, вероятнее всего, ни мира, ни договоренности по полезным ископаемым не будет. Хотя работа в этом направлении продолжается.

Что касается роли США – увидим. С одной стороны, были заявления Марка Рубио о выходе из процесса. Но с другой – 90% военной помощи Украине остается в США. Это заказы для таких компаний, как Lockheed Martin, Raytheon и других представителей военно-промышленного комплекса,

– отметил Ус.

Он добавил, что вряд ли США добровольно откажутся от такой выгоды, ведь эти компании имеют мощных лоббистов в администрации Трампа. Поэтому, несмотря на официальные заявления о прекращении помощи, неофициальная поддержка, вероятно, останется.

Ус добавил, что скорее скептически настроен относительно встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Ватикане и не ожидает существенных изменений.