Перед встречей Зеленского и Трампа среди европейских союзников царит паника, – NYT
- Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа вместе с европейскими лидерами, чтобы обсудить безопасность Украины.
- Европейские союзники обеспокоены возможным сближением Трампа с Москвой и попытками навязать Украине невыгодные условия, а также стремятся получить гарантии безопасности для Украины.
Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. Это первая столь срочная встреча со времен, предшествовавших войне в Ираке.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Какие ожидания от встречи Трампа и Зеленского?
В Вашингтон также прибудут европейские премьер-министры и президенты, чтобы гарантировать, что Украина выстоит и останется защищенной, независимо от того, какие территориальные компромиссы будут обсуждаться за столом переговоров.
Европейские чиновники стремятся удостовериться, что Трамп не стал слишком близким к Москве и не будет пытаться силой заставить Зеленского заключить соглашение, которое в итоге будет иметь значительные последствия для Украины.
Один из высокопоставленных европейских дипломатов на условиях анонимности признал, что среди союзников сейчас распространяется паника. По его словам, такой срочной встречи не созывали со времен, предшествовавших войне в Ираке.
Наибольшее беспокойство у политиков вызывает вероятность повторения февральской встречи Трампа и Зеленского, которая превратилась в публичный спор.
В то же время госсекретарь США Марко Рубио отрицает, что европейские лидеры едут в Вашингтон как "охранники" Зеленского. По его словам, политиков пригласили сами американцы после ряда совместных консультаций.
Они приезжают сюда не для того, чтобы Зеленского не травили. Они приезжают сюда завтра (18 августа, – 24 Канал), потому что мы работаем с европейцами,
– подчеркнул Рубио.
Европейские союзники также опасаются, что Трамп, отказавшись от идеи прекращения огня как предпосылки мира, фактически играет на руку Путину.
Во время встречи в Белом доме Европа должна убедить Трампа поддержать конкретные гарантии безопасности для Украины – например, создание миротворческих сил, которые сдержали бы Россию от новой агрессии. В разговоре с европейскими лидерами после саммита с Путиным Трамп впервые предположил, что может присоединиться к таким усилиям, но, вероятно, только предоставляя разведданные, а не войска.
Что известно о встрече в Белом доме?
- Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся в Овальном кабинете Белого дома впервые с февраля этого года. Ко встрече присоединятся президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
- По данным Bild, сначала Трамп встретится наедине с Зеленским. Лишь впоследствии к переговорам присоединятся европейские партнеры, после чего состоится рабочий ужин и обсуждение в расширенном формате, которая продлится несколько часов.
- Утром 18 августа Владимир Зеленский сообщил, что он уже прибыл в США для встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Президент поблагодарил за приглашение и подчеркнул, что цель Украины и ее партнеров "быстро и надежно" завершить войну.