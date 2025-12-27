Трамп встретится с Зеленским: в Белом доме сообщили, когда это произойдет

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится во Флориде 28 декабря. Лидеры стран обсудят вопросы мира в Украине.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на календарь Белого дома.

Когда состоится встреча лидеров?

Белый дом подтвердил, что встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Зеленским состоится 28 декабря во Флориде. Общение руководителей стран начнется в 23:00 по киевскому времени в Палм-Бич. Курорт расположен вблизи частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго, куда президент приехал на выходные.

На повестке дня – обсуждение широкого спектра вопросов, в частности мирного соглашения в войне с Россией.

Что будут обсуждать Трамп и Зеленский?