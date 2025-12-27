Трамп встретится с Зеленским: в Белом доме сообщили, когда это произойдет
- Встреча Трампа и Зеленского состоится 28 декабря во Флориде.
- Лидеры обсудят мирное соглашение в войне с Россией.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится во Флориде 28 декабря. Лидеры стран обсудят вопросы мира в Украине.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на календарь Белого дома.
Когда состоится встреча лидеров?
Белый дом подтвердил, что встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Зеленским состоится 28 декабря во Флориде. Общение руководителей стран начнется в 23:00 по киевскому времени в Палм-Бич. Курорт расположен вблизи частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго, куда президент приехал на выходные.
На повестке дня – обсуждение широкого спектра вопросов, в частности мирного соглашения в войне с Россией.
Что будут обсуждать Трамп и Зеленский?
Ранее Владимир Зеленский сообщал, что во время двусторонних переговоров с Трампом будут обсуждаться ключевые вопросы по безопасности гарантий.
Кроме того, стороны пообщаются о возможных шагах для достижения мира в российско-украинской войне.
Встреча должна стать важной для углубления сотрудничества двух стран и обсуждения перспектив мирного урегулирования.