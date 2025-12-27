Это позитивный сигнал: эксперт спрогнозировал, чего ждать от встречи Трампа и Зеленского

Подготовка встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа выглядит как важный маркер переговорной динамики в конце декабря. В то же время самые чувствительные пункты мирного плана, о которых говорят стороны, остаются предметом торга.

Политический консультант, специалист по внешней политике Глеб Остапенко в эфире 24 Канала назвал сам факт этого разговора положительным сигналом. Он предположил, что процесс финализации договоренностей продлится минимум несколько месяцев и потребует технической работы.

Смотрите также Есть красные линии для Украины и требования России – это и территории, и ЗАЭС, – Зеленский

Встреча Трампа и Зеленского это позитивный сигнал

По оценке Остапенко, возможный контакт лидеров выглядит логичным итогом активной дипломатии в течение декабря. За это время состоялось много встреч в многосторонних форматах, в частности с участием США, Украины и европейских партнеров. Важно и то, что стороны Запада, по его мнению, сохранили общий подход к 20 – пунктового мирного плана.

Встреча Зеленского с Трампом, которая потенциально должна состояться завтра по американскому времени в 15:00, – это действительно позитивный сигнал,

– сказал Остапенко.

Он пояснил, что с начала переговорной активности было много контактов, и не всегда легко отследить все локации и форматы. В то же время сам факт согласованной рамки между США, Украиной и Европой он назвал важным, потому что это уменьшает пространство для различий в подходах.

Можно точно сказать, что хорошо, что есть общая позиция Запада, то есть Америки, Украины и Европы по 20 – пунктового мирного плана,

– отметил он.

По оценке, специалиста по внешней политике инициатива о встрече звучала с украинской стороны еще в конце ноября. Тогда контакт не согласовали, а теперь, после технических договоренностей, шанс на полноценную встречу снова появился.

Какие вопросы 20 – пунктового плана тяжелее всего согласовать?

Остапенко отметил, что, по словам официальных источников, в плане якобы остается финализировать примерно 10%. Именно эти пункты, по его мнению, и являются самыми сложными, потому что касаются гарантий безопасности, территориальных вопросов и параметров обороны. Поэтому быстрой "развязки" он не ожидает.

Наиболее сложные вопросы, по моему субъективному мнению, – это однозначно вопрос где – юре НАТО, вопрос Донецкой области, вопрос Запорожской атомной электростанции и потенциальная численность ВСУ,

– сказал Остапенко.

Он добавил, что еще одним узлом является дискуссия по ограничению дальнобойных ракет для Украины. По его словам, эту тему продвигают оппоненты и ее подхватывает Россия. Москва уже сигнализирует, что не готова принимать этот план и пытается вернуться к другим рамкам.

Сейчас от России четко видим сигналы, что они не готовы принять этот 20 – пунктовый план. Россияне четко сообщают, что хотят вернуться к так называемому 28 – мы пунктного плана,

– отметил Остапенко.

Будут ли давить США и когда возможны санкции против России?

Остапенко считает, что США будут давить как на Украину, так и на Россию, чтобы подтолкнуть процесс к решениям. В то же время он подчеркнул: в Вашингтоне, по его словам, считают, что сейчас "мяч" больше на стороне России. США публично сигнализируют, что после Нового года могут усилить санкции, но сейчас Трамп, по его словам, не спешит с новыми ограничениями.

Американцы будут давить как на Украину, так и на Россию. В то же время американцы сигнализируют, что потенциально могут после нового года усилить санкции,

– сказал Остапенко.

Он также вспомнил тему замороженных активов и объяснил, почему их не торопятся конфисковывать. По его мнению, в США и части Европы это воспринимают как рычаг давления, который хотят сохранить на переговорном столе. В то же время быстрого завершения войны он не прогнозирует.

Закончится ли война до Нового года? Нет. По моему субъективному мнению, эта история еще будет продолжаться, как минимум, всю зиму до конца февраля, начала марта 2026 года,

– отметил Остапенко.

Он подытожил, что результат будет зависеть от серьезной работы на техническом уровне, а не от громких заявлений в медиа. Также он предположил, что новый этап возможностей может появиться только после прохождения этого зимнего отрезка.

Что известно о встрече Трампа и Зеленского?