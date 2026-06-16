Зеленский показал Трампу фотографии последствий российского удара по Киево-Печерской Лавре

С 15 по 17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен проходит саммит "Большой семерки". В ходе саммита президент Украины встретился со своим американским коллегой.

О подробностях беседы между американским и украинским лидерами сообщило агентство Reuters.

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Как Трамп отреагировал на фото Лавры?

Двое дипломатов рассказали, что во время встречи Зеленский показал американскому президенту фотографии последствий российского удара 15 июня по Киеву. Речь идет о Киево-Печерской Лавре, которую россияне повредили с помощью дрона.

Трамп выразил неодобрение российского удара, рассказал один из европейских дипломатов, а другой отметил, что демонстрация фотографий была "психологически" удачным ходом со стороны Зеленского.

Они также отметили, что тон встречи был конструктивным. После беседы с украинским президентом Трамп пообещал журналистам сделать все возможное для завершения войны.



Киево-Печерская Лавра получила повреждения в результате российской атаки / Фото из соцсетей Владимира Зеленского

Как прошла беседа Зеленского с Трампом

Президент Украины раскрыл первые подробности беседы с Дональдом Трампом во время саммита G7 во Франции. В частности, Киев надеется получить лицензии на производство антибаллистических систем и ракет от США.

Также стало известно, что президенты Украины и США, по словам Зеленского, "неплохо поговорили". Отмечается, что позиция Дональда Трампа сейчас более благосклонна к нашей стране, чем была ранее.