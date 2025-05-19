Джей Ди Вэнс рассказал о первой встрече с Зеленским после громкой ссоры в Белом доме
- Владимир Зеленский впервые встретился с вицерпрезидентом США Джей Ди Вэнсом после их ссоры в Белом доме во время церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV 18 мая.
- Зеленский и Вэнс обсудили результаты переговоров в Стамбуле.
Во время церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV Владимир Зеленский впервые встретился с вицерпрезидентом США Джей Ди Вэнсом после их публичной ссоры в Овальном кабинете 28 февраля. Политики пожали друг другу руки.
После торжества украинский лидер встретился с Джей Ди Вэнсом, а также госсекретарем США Марко Рубио, передает 24 Канал.
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Что сказал Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети "Х" рассказал о встрече с Зеленским и Рубио. Он подчеркнул, что и Киев, и Вашингтон имеют общую цель – остановить кровопролитие в Украине.
Вэнс уточнил, что вместе с Зеленским они "обсудили последние новости о текущих переговорах о прекращении огня и прочном мире".
На переговорах с Вэнсом и Рубио также присутствовали глава МИД Украины Андрей Сибига и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Министр иностранных дел отметил, что во время переговоров состоялся "очень ценный обмен мнениями". По его словам, темой разговора были:
- достижение прекращения огня;
- усиление давления на Россию;
- предстоящий разговор Зеленского с Трампом, который должен состояться 19 мая.